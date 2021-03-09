Королевская семья серьезно относится к проблемам, которые Гарри и Меган озвучили в интервью, - Букингемский дворец
Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, передает ВВС.
"Вся семья была расстроена, когда узнала, насколько сложными последние несколько лет были для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно связанные с расой, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут различаться, они принимаются со всей серьезностью и будут рассмотрены семьей в частном порядке", - говорится в заявлении.
Речь идет о словах Меган - в интервью Опре Уинфри она сказала, что один из членов королевской семьи спросил Гарри, насколько темной будет кожа их сына Арчи. Гарри подтвердил факт такого разговора, но не назвал его участников.
Уже после интервью Гарри отметил, что это не королева Елизавета II и не ее супруг принц Филипп.
В заявлении говорится, что Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи.
- Напомним, в Букингемском дворце созвали срочное совещание из-за недавнего интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл с Опрой Уинфри.
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