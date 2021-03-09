Букингемский дворец созвал срочное совещание из-за интервью принца Гарри и Меган Маркл

9 марта, 2021, 18:14

В Букингемском дворце созвали срочное совещание из-за недавнего интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл с Опрой Уинфри

Об этом сообщает ВВС.

Корреспондент издания Даниэла Рельф, которая освещает события в королевской семье, отмечает, что "в Букингемском дворце не хотели бы чувствовать, что от них требуют быстрого ответа" на упреки от принца Гарри и Меган в адрес членов королевской семьи.

Во время интервью супруги Гарри и Меган рассказал о расизме, психическом состоянии, мыслях о самоубийстве, отношении СМИ и о других членах королевской семьи.

Это интервью вышло в воскресенье в США, его посмотрели более 11 миллионов британцев и более 17 млн американцев.

Маркл, которая стала первым лицом смешанной расы в современной королевской семье Великобритании, заявила, что хуже ей было, когда неназванный член королевской семьи якобы спросил у принца Гарри, "насколько темнокожим" может родиться их сын Арчи.

Позже принц Гарри объяснил Опре Уинфри, что этот вопрос прозвучал не от королевы Елизаветы II или ее мужа, принца Эдинбургского.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался комментировать интервью, однако заявил, что "всегда очень восхищался королевой и объединяющей ролью, которую она играет".

А на вопрос о том, верит ли он в расистские настроения в королевской семье, он ответил, что "когда речь идет о делах королевской семьи, премьеру следует не говорить ничего".

Ранее принц Гарри рассказал в интервью Опре Уинфри, что "расизм в бульварной прессе", который якобы "проник в другую часть британского общества", сыграл "значительную" роль в том, почему принц Гарри и его жена покинули Великобританию.

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились весной 2018 года. В января 2020 года супруги объявили о решении отказаться от королевских полномочий. Их лишили титулов Его и Ее Королевское Высочество, им пришлось отказаться от бренда SussexRoyal, принц потерял почетные воинские звания.

Сейчас супруги живут в США, воспитывают сына Арчи и ждут рождения второго ребенка.

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