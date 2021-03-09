Фьюри возмущен ходом переговоров о супербое с Джошуа
Об этом заявил инсайдер Гарет Дэвис, сообщает vRINGe.com .
По его словам, британец Тайсон Фьюри обеспокоен длительным простоем, ведь он в последний раз выходил на ринг еще в феврале прошлого года, когда нокаутировал американца Деонтея Уайлдера.
"Я думаю, он просто разочарован тем фактом, что переговоры затянулись. Его можно понять. Время не на его стороне. Ведь к моменту боя его простой составит около 19-20 месяцев", - сказал Дэвис.
Вместе с тем он заверил, что Фьюри не собирается выходить из переговорного процесса.
"Несколько дней назад он мне сказал лично, что соглашение вскоре будет подкреплено подписями. Все дело в разочаровании процессом. Он рассчитывал выйти на ринг в декабре, но этого сделать не удалось. Это не только его проблема. Через COVID сейчас многие бойцы страдают. Вопрос активности сейчас один из важнейших ", - пояснил инсайдер.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 3 марта сообщалось, что британские тяжеловесы Джошуа и Тайсон Фьюри согласовали условия контракта на два поединка за титул абсолютного чемпиона мира.
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