Дипломатическая служба ЕС назвала Германию главной мишенью российской дезинформации
Об этом говорится в отчете дипломатической службы ЕС, сообщает Радио Свобода .
"Ни одно другое государство-член не поддается более жестокому нападению, чем Германия", - говорится в документе.
Как отмечается, кампании ведутся на политическом уровне, а также через СМИ, близкие к РФ.
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С конца 2015 года в базе данных было собрано более 700 случаев фейков, касающихся Германии. Франция была целью более 300 раз, а Италия - около 170 раз.
"Кремль создает интеллектуальный образ Германии, в котором есть несколько разумных голосов в хоре иррациональной" русофобии ", - говорится в отчете.
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