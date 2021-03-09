Дипломатическая служба ЕС назвала Германию главной мишенью российской дезинформации

9 марта, 2021, 08:50

Основной целью России в Евросоюзе по распространению дезинформации является Германия

Об этом говорится в отчете дипломатической службы ЕС, сообщает Радио Свобода .

"Ни одно другое государство-член не поддается более жестокому нападению, чем Германия", - говорится в документе.

Как отмечается, кампании ведутся на политическом уровне, а также через СМИ, близкие к РФ.

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С конца 2015 года в базе данных было собрано более 700 случаев фейков, касающихся Германии. Франция была целью более 300 раз, а Италия - около 170 раз.

"Кремль создает интеллектуальный образ Германии, в котором есть несколько разумных голосов в хоре иррациональной" русофобии ", - говорится в отчете.