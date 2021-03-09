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США обвинили Россию в распространении фейков о западных вакцинах от COVID-19

Госдепартамент США обвинил Россию в распространении дезинформации о бодобренных Соединенными Штатами вакцинах от коронавируса COVID-19

Об этом шла речь на брифинге официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, передает РБК-Украина .

"Очевидно, что Россия прибегает к старым приемам и распространение дезинформации о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают людям жизнь, может ставить жизнь людей под угрозу", - сказал Прайс.

По данным Госдепа, дискредитацией одобренных в США вакцин занимались четыре российских онлайн-платформы, работавших под руководством разведки.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщил, что США подозревают Россию в проведении кампании по дезинформации относительно западных вакцин против коронавируса, в частности относительно вакцины Pfizer.

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