До отеля "Президент", где запланирован съезд судей и акция за реформирование судебной системы, стянули нацгвардейцев, - журналистка

9 марта, 2021, 09:24

Нацгвардия охраняет место проведения съезда судей, где должны выбрать кандидатов в Высший совет правосудия и должна пройти акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, одно из требований - судебная реформа

Об этом сообщила журналистка Мария Клюк в Facebook.

Она опубликовала фото с места происшествия.

"Видите красные круги на фото? Это все найгвардейцы. Их еще больше пределами фото, прям целые автобусы", - написала журналистка.

Она заявила, что их стянули к "Президент" отеля.

Читайте также: Возле госдачи Зеленского провели акцию в поддержку Сергея Стерненко и Андрея Антоненко

"Там сегодня выбирать членов Высшего совета правосудия. И именно туда собираются прийти активисты - требовать изменить правила отбора членов ВРП так, чтобы шанс попасть туда наконец получили порядочные кандидаты", - заявила журналистка.