До отеля "Президент", где запланирован съезд судей и акция за реформирование судебной системы, стянули нацгвардейцев, - журналистка
9 марта, 2021, 09:24
Нацгвардия охраняет место проведения съезда судей, где должны выбрать кандидатов в Высший совет правосудия и должна пройти акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, одно из требований - судебная реформа
Об этом сообщила журналистка Мария Клюк в Facebook.
Она опубликовала фото с места происшествия.
"Видите красные круги на фото? Это все найгвардейцы. Их еще больше пределами фото, прям целые автобусы", - написала журналистка.
Она заявила, что их стянули к "Президент" отеля.
Читайте также: Возле госдачи Зеленского провели акцию в поддержку Сергея Стерненко и Андрея Антоненко
"Там сегодня выбирать членов Высшего совета правосудия. И именно туда собираются прийти активисты - требовать изменить правила отбора членов ВРП так, чтобы шанс попасть туда наконец получили порядочные кандидаты", - заявила журналистка.
- 9 марта активисты анонсировали акцию под съездом судей. Они требуют судебной реформы.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти