8 марта неравнодушные к судьбе Стерненко отправятся на дачу Зеленского, 9 марта - выборы Высшего совета правосудия

7 марта, 2021, 08:50

Группа поддержки заключенного на 7 лет с конфискацией половины имущества украинского общественного активиста и популярного видеоблоггера, защитника Одессы от сепаратистов Сергея Стерненко в ближайшие дни проведет громкие акции

Подробности со ссылкой на телеграмм-канал Сергея, продолжают вести его собратья, рассказывает Еспресо.TV .

"8 марта в 16:00 мы едем к президенту на государственную дачу. Зеленский и его окружение сами признают, что наша судебная система доказала свою непригодность, но они не делают ничего, чтобы эта репрессивная машина прекратила отмазывать преступников и отправлять невиновных людей в в" тюрьму ", - отмечается в сообщении.

По словам организаторов, говорится о необходимости коренной судебной реформы как таковой.

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"Невинные заключенные не имеют времени ждать. Антоненко, Стерненко и многие другие уже за решеткой!", - отмечают они.

Сбор назначен в 16:00 на станция метро "Выдубичи" (парковка возле "Фуршета").



"9 марта в 9:00 мы собираемся возле гостиницы" Президент "(ул. Госпитальная, 12), где судьи со всей страны будут пытаться избрать членов Высшего совета правосудия. Мы будем требовать изменений правил отбора членов ВРП, куда должны войти порядочные люди, которые не позволят держать патриотов и невинных людей за решеткой и отпускать убийц и коррупционеров ", - добавляют авторы анонса.

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