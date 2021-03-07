В Киеве задержали подозреваемую в жестоком убийстве полицейского

7 марта, 2021, 16:51

В столице задержали женщину, подозреваемую в жестоком убийстве сотрудницы полиции

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в facebook.

Задержана и сообщено о подозрении 37-летней киевлянке, которую обвиняют в убийстве женщины в Дарницком районе столицы.

7 марта 2021 года, около 3 часов ночи в полицию Киева поступило сообщение об обнаружении тела молодой женщины с признаками насильственной смерти у дома по проспекту Бажана в Киеве.

Погибшей оказалась 37-летняя старший инспектор одного из департаментов Нацполиции. Эксперты обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные раны и другие травмы.

По результатам проведения следственных действий была задержана 37-летняя жительница столицы, которая обоснованно подозревается в совершении этого преступления.

Предварительной причиной убийства является конфликт, внезапно возникший между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы.

Подозреваемой грозит наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

7 марта сообщалось, что на проспекте Бажана в Дарницком районе города Киева, в ночь на 7 марта 2021 года произошло убийство женщины.

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