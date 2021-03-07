В Киеве задержали подозреваемую в жестоком убийстве полицейского
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в facebook.
Задержана и сообщено о подозрении 37-летней киевлянке, которую обвиняют в убийстве женщины в Дарницком районе столицы.
7 марта 2021 года, около 3 часов ночи в полицию Киева поступило сообщение об обнаружении тела молодой женщины с признаками насильственной смерти у дома по проспекту Бажана в Киеве.
Погибшей оказалась 37-летняя старший инспектор одного из департаментов Нацполиции. Эксперты обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные раны и другие травмы.
По результатам проведения следственных действий была задержана 37-летняя жительница столицы, которая обоснованно подозревается в совершении этого преступления.
Предварительной причиной убийства является конфликт, внезапно возникший между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы.
Подозреваемой грозит наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.
- 7 марта сообщалось, что на проспекте Бажана в Дарницком районе города Киева, в ночь на 7 марта 2021 года произошло убийство женщины.
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