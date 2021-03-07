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Espreso.tvОбществоНа столичном проспекте Бажана нашли тело сотрудницы правоохранительных органов

На столичном проспекте Бажана нашли тело сотрудницы правоохранительных органов

На проспекте Бажана, что в Дарницком районе города Киева, в ночь с 6 на 7 марта 2021 года произошло убийство женщины

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Погибшая была сотрудницей правоохранительных органов.

Было около 35 лет. Умерла от ножевого ранения.

На месте убийства работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа.

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