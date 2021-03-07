На столичном проспекте Бажана нашли тело сотрудницы правоохранительных органов
7 марта, 2021, 07:16
На проспекте Бажана, что в Дарницком районе города Киева, в ночь с 6 на 7 марта 2021 года произошло убийство женщины
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
Погибшая была сотрудницей правоохранительных органов.
Было около 35 лет. Умерла от ножевого ранения.
На месте убийства работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти