Укрзализныця приостановила продажу билетов на Закарпатье

7 марта, 2021, 16:16

Укрзализныця с 8 марта прекращает продажу билетов на поезда в Закарпатье из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе

Об этом сообщает официальный сайт Укрзализныци.

В УЗ отметили, что согласно решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Закарпатской области к "красной" карантинной зоне, Укрзализныця с 8 марта приостановит продажу билетов в этот регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно.

До 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или въехать на Закарпатье по железной дороге.

Ограничение будет действовать до завершения действия усиленного карантина.

Напомним, компания "Укрзализныця" с сегодняшнего дня, 7 марта, приостановила продажу билетов на поезда в Черновицкую и Житомирскую области. Такое решение компания приняла в связи с постановлением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС о введении в этих областях "красной" карантинной зоны.

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