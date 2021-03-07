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Укрзализныця приостановила продажу билетов на Закарпатье


фото: Укрінформ
Укрзализныця с 8 марта прекращает продажу билетов на поезда в Закарпатье из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе

Об этом сообщает официальный сайт Укрзализныци.

В УЗ отметили, что согласно решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Закарпатской области к "красной" карантинной зоне, Укрзализныця с 8 марта приостановит продажу билетов в этот регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно.

До 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или въехать на Закарпатье по железной дороге.

Ограничение будет действовать до завершения действия усиленного карантина.

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