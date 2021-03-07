Укрзализныця приостановила продажу билетов на Закарпатье
Об этом сообщает официальный сайт Укрзализныци.
В УЗ отметили, что согласно решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Закарпатской области к "красной" карантинной зоне, Укрзализныця с 8 марта приостановит продажу билетов в этот регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно.
До 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или въехать на Закарпатье по железной дороге.
Ограничение будет действовать до завершения действия усиленного карантина.
- Напомним, компания "Укрзализныця" с сегодняшнего дня, 7 марта, приостановила продажу билетов на поезда в Черновицкую и Житомирскую области. Такое решение компания приняла в связи с постановлением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС о введении в этих областях "красной" карантинной зоны.
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