Россияне завели в Горловку немало дополнительной военной техники, - СМИ
7 марта, 2021, 13:23
Жители временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки (Донецкая область) рассказали об активизации в городе движения российской военной техники
Об этом горловчане пишут в социальных сетях, передает Еспресо.TV со ссылкой на DonPress .
По имеющимся данным, большое количество техники доставлен на базу оккупантов, расположенную на местном резиновой заводе.
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"Техники на прежний резиновый завод навезли тяжелой: местные говорят, за всю войну столько не видели. Жаль аборигены не различают ее, но следы траков видели. Рядом жилья почти нет, если что", - сообщают горловчане.
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