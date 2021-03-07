Россияне завели в Горловку немало дополнительной военной техники, - СМИ

7 марта, 2021, 13:23

Жители временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки (Донецкая область) рассказали об активизации в городе движения российской военной техники

Об этом горловчане пишут в социальных сетях, передает Еспресо.TV со ссылкой на DonPress .

По имеющимся данным, большое количество техники доставлен на базу оккупантов, расположенную на местном резиновой заводе.

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"Техники на прежний резиновый завод навезли тяжелой: местные говорят, за всю войну столько не видели. Жаль аборигены не различают ее, но следы траков видели. Рядом жилья почти нет, если что", - сообщают горловчане.

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