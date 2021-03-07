Россия развернула кампанию по дискредитации западных вакцин, - WSJ

7 марта, 2021, 21:44

США обвинили Россию в развертывании в СМИ кампании по дискредитации западных вакцин от коронавируса

Об этом сообщает Радио Свобода .

Центр глобального взаимодействия Государственного департамента США, который мониторит иностранную дезинформацию, сообщил, что четыре сайта, связанных с российской разведкой, публиковали тексты, в которых ставится под сомнение эффективность вакцин и говорится о побочных эффектах.

Эти сайты акцентируют внимание на международных новостях, в которых негативно освещают вакцины. По данным центра, ресурсы New Eastern Outlook и Oriental Review контролируются российской службой внешней разведки, а за порталом News Front стоит российская Федеральная служба безопасности. News Front базируется в оккупированном Россией Крыму. Rebel Inside - контролируется российским ГРУ - разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России.

Сайты являются нишевыми и не имеют большого количества подписчиков. New Eastern Outlook и Oriental Review сосредоточиваются на аудитории, которая базируется на Ближнем Востоке, Азии и Африке. Портал Rebel Inside пока неактивен.

Американские компании в социальных сетях уже удалили учетные записи, связанные с этими сайтами, хотя некоторые неанглоязычные аккаунты оставались активными в начале 2021 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уже опроверг информацию, что российские спецслужбы распространяют дезинформацию о западных вакцинах.

В то же время, эксперты напомнили, что США подозревают Россию в распространении дезинформации по медицинским вопросам еще со времен СССР, когда американские биологические лаборатории обвиняли в эпидемии СПИД.

6 февраля сообщалось, что Россия ведет пропагандистскую кампанию против вакцин от коронавируса производства американских компаний Moderna и Pfizer.

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