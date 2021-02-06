Россия развернула пропагандистскую кампанию против вакцин Moderna и Pfizer, - NYT

6 февраля, 2021, 22:47

Россия ведет пропагандистскую кампанию против вакцин от коронавируса производства американских компаний Moderna и Pfizer

Об этом со ссылкой на источники в правительстве США сообщает The New York Times.

Развернутая информационная кампания прежде всего направлена на страны Восточной Европы и Латинской Америки.

Главными пропагандистами выступают российское агентство Sputnik, а также телевизионный канал Russia Today, которые отбирают новости таким образом, чтобы подчеркнуть преимущества российского препарата "Спутник V" и внушить недоверие к вакцинам Pfizer и Moderna.

Они манипулируют информацией и вырывают ее из контекста. Кроме этого, российские СМИ разместили в facebook и twitter сотни ссылок на новости, где сообщалось о смерти людей после прививки американскими вакцинами. Но новости о том, что причиной смертей была не вакцина, не публиковали.

В Госдепартаменте США уже заявили, что действия российской пропаганды подрывают глобальные усилия по прекращению пандемии.

Напомним, 6 февраля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" гибридным оружием, которое использует президент РФ Владимир Путин.

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