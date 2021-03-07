"Ливерпуль" потерпел шестое подряд домашнее поражение в чемпионате Англии
7 марта, 2021, 18:16
В 27-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" проиграл "Фулхэму" и потерпел шестое подряд домашнее поражение в Премьер-лиге
Об этом сообщает Еспрессо.TV .
Единственный гол в матче был забит на 45-й минуте встречи - отличился Марио Лемин.
"Ливерпуль" проиграл "Фулхэму" 0:1 и потерпел шестое подряд домашнее поражение в чемпионате Англии.
Ранее команда Юргена Клоппа поочередно уступила "Бернли" (0:1), "Брайтону" (0:1), "Манчестер Сити" (1:4), "Эвертону" (0:2) и "Челси" (0:1).
"Ливерпуль" имеет 43 очка и занимает седьмое место. "Фулхэм" с 26 очками - 11-й.
Чемпионат Англии
27-й тур
7 марта
"Ливерпуль" - "Фулхэм" 0:1
Гол: Лемин, 45
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