"Ливерпуль" потерпел шестое подряд домашнее поражение в чемпионате Англии

7 марта, 2021, 18:16

В 27-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" проиграл "Фулхэму" и потерпел шестое подряд домашнее поражение в Премьер-лиге

Об этом сообщает Еспрессо.TV .

Единственный гол в матче был забит на 45-й минуте встречи - отличился Марио Лемин.

"Ливерпуль" проиграл "Фулхэму" 0:1 и потерпел шестое подряд домашнее поражение в чемпионате Англии.

Ранее команда Юргена Клоппа поочередно уступила "Бернли" (0:1), "Брайтону" (0:1), "Манчестер Сити" (1:4), "Эвертону" (0:2) и "Челси" (0:1).

"Ливерпуль" имеет 43 очка и занимает седьмое место. "Фулхэм" с 26 очками - 11-й.

Чемпионат Англии

27-й тур

7 марта

"Ливерпуль" - "Фулхэм" 0:1

Гол: Лемин, 45

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb