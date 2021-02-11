В Золотом и Счастье отсутствуют КПВВ со стороны оккупантов, - ОБСЕ
11 февраля, 2021, 18:57
Контрольные пункты въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на Донбассе не работают из-оккупантов: с их стороны КПВВ отсутствуют
Об этом заявил председатель СММ ОБСЕ в Украине Халит Чевик на заседании Совбеза ООН, передает РБК-Украина.
"Несмотря на принципиальную договоренность, достигнутую прошлым летом, об открытии пропускных пунктов в Золотом и Счастье, гражданские лица не могут пользоваться этими пунктами. СММ отмечает, что КПВВ "Золотое" и "Счастье" функционируют с 10 ноября в районах, контролируемых правительством, но соответствующие КПВВ в неподконтрольных районах - отсутствуют ", - сказал Чевик
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