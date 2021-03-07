Милованов отказался извиняться перед МВФ за скандальный комментарий в facebook

7 марта, 2021, 16:29

Советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов отказался извиняться перед Международным валютным фондом за некорректный комментарий в facebook

Об этом сообщает "Украина 24" .

По словам Милованова, он не видит оснований извиняться за свое высказывание о том, что в вопросе предоставления Украине нового кредита, МВФ "обкакался".

"Я отвечу, что я не вижу, за что тут извиняться. Я вам скажу честно, если бы МВФ вышел с официальным заявлением относительно моего комментария, это был бы культовый статус у меня - комментарий, даже не пост, на facebook, вызывает официальную позицию МВФ. Это, кстати, что сделали с нами соцсети - они изменили мир, и представить, чтобы что-то было 5-10 лет назад, невозможно. К сожалению, facebook стал токсичным, и иногда нужно спуститься до, как я их называю, аналитических хулиганов, до их уровня, и отвечать словами, которые они понимают ", - сказал Милованов.

Он добавил, что сотрудничество Украины с МВФ необходимо разделить на два уровня.

"Первый - финансирование Украины. Обычно МВФ финансирует или резерв НБУ, или госбюджет. Нам ни то, ни другое не нужно, резервы у нас большие, бюджет и макроэкономическая ситуация у нас в хорошем состоянии. Но важно разделить финансовую ситуацию в стране и реформы. Реформы мы делаем потому, что они нужны нам, независимо есть МВФ или нет. С другой стороны, иногда нам нужны деньги, и МВФ нам дает их", - пояснил Милованов.

Напомним, 14 февраля Тимофей Милованов написал скандальный комментарий в facebook в ответ на упреки за неудачу в переговорах с МВФ об очередном транше кредита.

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