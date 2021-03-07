Далай-лама привился от коронавируса

7 марта, 2021, 10:23

85-летний тибетский духовный лидер Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в индийском городе Дхарамсала

Ему вкололи вакцину Covishield, которую разработала AstraZeneca / Oxford и производит Serum Institute в Индии, передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу .

В Индии принято использование только двух вакцин - индийского варианта "оксфордской" вакцины Covishield, а также Covaxin, разработанной индийской компанией Bharat Biotech.

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Сам Далай-лама рассказал, что решил сделать прививки по совету друзей, а также порекомендовал вакцинироваться всем остальным.

"По словам моих надежных друзей, в числе которых есть врач, нужно сделать эту инъекцию, чтобы предотвратить серьезную проблему. Эта инъекция очень помогает и очень хорошая. Поэтому вы тоже должны сделать ее", - говорится в видеообращении Далай-ламы .

Индия занимает второе вместо в мире по количеству больных коронавирусом (более 11,1 млн человек).

В марте в стране началась вторая волна вакцинации от COVID-19: прививки позволили делать людям старше 60 лет.

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