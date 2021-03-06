ПЦУ: мор никого не щадит, мы должны прививаться

6 марта, 2021, 12:10

Митрополит Черновицкий и Буковинский Православной церкви Украины Даниил отметил, что украинцы должны вакцинироваться

Его заявление сегодня, 6 марта 2021, приводит Религиозная правда, передает Еспресо.TV .

"Мы сегодня доверились медицине, врачи стали как другие боги, которым мы себя доверяем. Выбора у нас нет. И никто из нас не спрячется. Пандемия выбирает сама, она никого не щадит: ни рядового, ни кабинетного. Мы не имеем выбора. Мы должны вакцинироваться ", - отметил митрополит.

Он добавил, что церковь и духовенство всегда выступают в защиту украинского народа. И здесь важно "не опаздывать".

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"Мы немножко опаздываем, не идем в ногу со временем ... Но часто мы не можем донести это до людей, бьем тревогу уже тогда, когда кризис", - отметил Даниил.

В свою очередь епископ Ужгородский и Закарпатский Варсонофий одним из первых среди епископата ПЦУ вакцинировался от коронавируса .

В комментарии Духовному фронту Украины архиерей уточнил, что привился вакциной индийского производства.

25 февраля епископ Варсонофий обратился к духовенству и верующим ПЦУ на Закарпатье по поводу увеличения случаев заболеваний коронавирусом в регионе. В своем обращении епископ просил "не игнорировать общепринятых норм гигиены и выполнять рекомендации врачей, а в случае появления признаков, похожих на инфекционное заболевание, следует оставаться дома, для того, чтобы исключить или максимально уменьшить риски заболеть, как для себя, так и для наших ближних" .

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