Австрия приостановила прививки AstraZeneca после смерти вакцинированной женщины

7 марта, 2021, 17:11

Австрия приостановила использование партии вакцины AstraZeneca, после смерти привитой женщины

Об этом сообщает Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии - BASG .

49-летняя женщина, получившая прививку от COVID-19, умерла в результате тяжелых нарушений свертывания крови. У другой привитой - женщины 35 лет - развилась тромбоэмболия легочной артерии, сейчас она выздоравливает.

Ведомство отмечает, что прямых данных о связи осложнений с вакцинацией нет.

Обе женщины получили вакцину из одной и той же партии препарата в клинике в Цветль, в Федеральной земле Нижняя Австрия.

4 марта стало известно, что в Украине обнаружили 126 побочных эффектов после прививки от коронавируса, один человек госпитализирован.

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