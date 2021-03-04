В Украине обнаружили 126 побочных эффектов после прививки от коронавируса, один человек госпитализирован, - Радуцкий
4 марта, 2021, 16:02
Около 10 тысяч человек получили прививки от коронавируса, однако зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.
По его словам, общее количество побочных эффектов в Украине составляет 1% от всех вакцинированных.
"Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека", - подчеркнул Радуцкий.
Также он добавил, что вакцина от коронавируса является безопасной.
- Министерство здравоохранения до 5 марта разработает алгоритм внеочередной вакцинации от COVID-19.
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