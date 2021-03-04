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Espreso.tvОбществоВ Украине обнаружили 126 побочных эффектов после прививки от коронавируса, один человек госпитализирован, - Радуцкий

В Украине обнаружили 126 побочных эффектов после прививки от коронавируса, один человек госпитализирован, - Радуцкий


фото: reuters
Около 10 тысяч человек получили прививки от коронавируса, однако зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

По его словам, общее количество побочных эффектов в Украине составляет 1% от всех вакцинированных.

"Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека", - подчеркнул Радуцкий.

Также он добавил, что вакцина от коронавируса является безопасной.

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