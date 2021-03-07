7 марта на фронте: 10 вражеских обстрелов вблизи 5 поселков и городов

7 марта, 2021, 09:31

За прошедшие сутки, 6 марта 2021 года, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны российского войска зафиксировано десять нарушений мирных договоренностей

Об этом говорится в сводке с передовой по состоянию на 7:00 воскресенья, 7 марта, передает Еспресо.TV .

Окупанты вели огонь поблизости Водяного, что на Приазовье и поселка Опытное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия,

Песков, Марьинки, Павлополь - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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"На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных сил.

Согласно официальным данным, боевых потерь среди украинских воинов нет.

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