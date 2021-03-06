Закарпатье вошло в "красную" зону, Киев - в оранжевую
Соответствующее решение принято Министерством здравоохранения, о чем свидетельствует заключение ведомства, опубликованное сегодня, 6 марта 2021 года, передает Еспресо.TV .
При этом Киев попал "оранжевую" зону. Причина - превышением показателя госпитализаций. В украинской столице по состоянию на 6 марта он составляет 60,2 на 100 000 населения при норме 60.
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Кроме Киева в "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.
Остальные регионы остаются в "желтой" зоне карантина.
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