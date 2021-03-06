Всем членам правительства сделают прививки вакциной Covishield

6 марта, 2021, 17:16

Все члены Кабинета министров Украины сделают прививки индийской вакциной Covishield

Об этом заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, сообщает ТСН .

По его словам, во время совещания с премьером Денисом Шмыгалем все министры договорились вместе вакцинироваться.

"У нас было совещание с премьером. Договорились, что министры выберут время и провакцинируются, покажут пример", - сказал Гутцайт.

По его словам, у него нет предубеждений из-за того, что прививки будут делаться вакциной индийского производства.

"Если эти прививки делают всем украинцам, если президент это сделал, министр Степанов, какие могут быть вопросы?" - спросил Гутцайт.

Напомним, 2 марта президент Владимир Зеленский сделал прививку вакциной Covishield.

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