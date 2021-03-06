"Не дожидаясь какого-то лидера". Белорусский рабочий записал обращение к соотечественникам
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
Он напомнил о событиях августа 2020 года, когда Александр Лукашенко уже готовился бежать из страны, и призвал воплотить "Народный план Победы", что, по его мнению, должна состоять из трех ударов по режиму:
- "Демонстрация (показываем себе и всему миру, что нас много)".
- "Удушье режима (забастовки и не выход на работу по любой причине)".
- "Удар с тыла (забираем вклады, бойкот кошельков Лукашенко, отказ от услуг госструктур)".
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"Для свержения режима достаточно двух недель активных действий!", - уверяет Гутковский.
"Не дожидаясь какого-то лидера ... Страну спасет не лидер, а сильное общество. Общество, которое является совокупностью сильных лидеров", - отмечает автор обращения.
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