"Не дожидаясь какого-то лидера". Белорусский рабочий записал обращение к соотечественникам

6 марта, 2021, 14:35

Белорусский рабочий Денис Гутковский записал эмоциональное обращение к белорусам

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

Он напомнил о событиях августа 2020 года, когда Александр Лукашенко уже готовился бежать из страны, и призвал воплотить "Народный план Победы", что, по его мнению, должна состоять из трех ударов по режиму:

- "Демонстрация (показываем себе и всему миру, что нас много)".

- "Удушье режима (забастовки и не выход на работу по любой причине)".

- "Удар с тыла (забираем вклады, бойкот кошельков Лукашенко, отказ от услуг госструктур)".

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"Для свержения режима достаточно двух недель активных действий!", - уверяет Гутковский.

"Не дожидаясь какого-то лидера ... Страну спасет не лидер, а сильное общество. Общество, которое является совокупностью сильных лидеров", - отмечает автор обращения.

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