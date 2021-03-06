Коронавирус в Украине: за сутки заразились в три раза больше людей, чем выздоровели

6 марта, 2021, 11:30

По итогам пятницы, 5 марта 2021 года, на подконтрольной государству Украина территории выявлено 9144 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19

Таковы данные мониторинга от Совета национаональнои безопасности и обороны, передает Еспресо.TV .

Суммарные показатели:

обнаружено - 1394061 (+9 144),

умерло - 26919 (+156),

выздоровели - 1194373 (+3 351),

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болеют - 172 769 (+5 637),

подозревают - 1530938 (+10 404).

Таким образом количество новых зараженных в 2,75 раза превышает количество тех, кто выздоровел.

Напомним, Львов, Ужгород и Одесса раз переводят школы на дистанционное обучение .

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