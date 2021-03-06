Не все "слуги народа" верят в добропорядочность Венедиктовой, - Ясько

6 марта, 2021, 13:55

Во фракции "Слуга народа" нет единого мнения о деятельности генпрокурора Ирины Венедиктовой

Об этом народный депутат, членкиня фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько сообщила в эфире программы "Борковский & Валевская", передает Еспресо.Захид .

"Я не голосовала за назначение Венедиктовой на должность. По моему мнению, есть определенные признаки недоброчесности этого лица. Поэтому мне трудно комментировать ее деятельность. Потому что я с самого начала не верила, что этот человек может сделать какие-то серьезные реформы. Но сейчас имеем то, что имеем ", - сказала она.

Также депутат отметила, что судебная система в целом нуждается в реформировании, особенно в части санкций.

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"Снимают санкции из людей Януковича. А это значит, что Украина в своих судах не доводит дела до конца. Те, у кого сильные юристы, вкладывают в это деньги и выигрывают дела. Это говорит о двух вещах: о нашей системе законодательной и о человеческом факторе, а именно, об определенном отсутствии понимания единого понятия, что такое национальные интересы государства. Если мы определяем, что кто-то совершил преступление, то мы должны за этим следить. К сожалению, в нашем санкционном законодательстве так много пробелов, что его серьезно надо реформировать", - добавила Ясько.

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