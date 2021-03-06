МЗ оштрафует посредника за срыв сроков поставки вакцины из Китая

6 марта, 2021, 19:15

Министерство здравоохранения Украины применит штрафные санкции против компании "Лекхим" за срыв сроков поставки вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac

Об этом заявил заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко, сообщает Reuters .

По его словам, Министерство здравоохранения планирует применить штрафные санкции к компании "Лекхим" из-за срыва сроков доставки вакцин Sinovac из Китая.

"Они точно не придерживаются установленных сроков. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте", - сказал Иващенко.

Он не уточнил, какими будут штрафы. По данным Reuters правительство имеет право штрафовать "Лекхим" в размере 0,1% от стоимости груза за ежедневную задержку.

4 марта стало известно, что вакцину против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech планируют привезти в Украину до 15 марта .

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