МЗ оштрафует посредника за срыв сроков поставки вакцины из Китая
6 марта, 2021, 19:15
Министерство здравоохранения Украины применит штрафные санкции против компании "Лекхим" за срыв сроков поставки вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac
Об этом заявил заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко, сообщает Reuters .
По его словам, Министерство здравоохранения планирует применить штрафные санкции к компании "Лекхим" из-за срыва сроков доставки вакцин Sinovac из Китая.
"Они точно не придерживаются установленных сроков. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте", - сказал Иващенко.
Он не уточнил, какими будут штрафы. По данным Reuters правительство имеет право штрафовать "Лекхим" в размере 0,1% от стоимости груза за ежедневную задержку.
- 4 марта стало известно, что вакцину против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech планируют привезти в Украину до 15 марта .
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