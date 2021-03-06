 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоМЗ оштрафует посредника за срыв сроков поставки вакцины из Китая

МЗ оштрафует посредника за срыв сроков поставки вакцины из Китая


фото: Reuters
Министерство здравоохранения Украины применит штрафные санкции против компании "Лекхим" за срыв сроков поставки вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac

Об этом заявил заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко, сообщает Reuters .

По его словам, Министерство здравоохранения планирует применить штрафные санкции к компании "Лекхим" из-за срыва сроков доставки вакцин Sinovac из Китая.

"Они точно не придерживаются установленных сроков. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте", - сказал Иващенко.

Он не уточнил, какими будут штрафы. По данным Reuters правительство имеет право штрафовать "Лекхим" в размере 0,1% от стоимости груза за ежедневную задержку.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 марта, 2021 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать