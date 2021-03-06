Автокатастрофа с украинским автобусом в Польше: пострадавших стало больше
6 марта, 2021, 10:00
Число пострадавших в ночном ДТП, которое произошло с украинским автобусом в Польше, возросло до 35 человек
Такие данные обнародовал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Еспресо.TV.
"ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев", - отметил представитель МИД.
По его словам, всем тем, кто выжил, сейчас "оказывается необходимая медицинская и консульская помощь".
"Благодарны польской стороне за оперативную реакцию", - добавил Николенко.
- Напомним, неподалеку от города Ярослав, что в Подкарпатском воеводстве Польши, в ночь с 5 на 6 марта 2021 года перевернулся рейсовый автобус Познань-Херсон.
- Сначала сообщалось о 6 погибших и 15 госпитализированных гражданах Украины.
- Всего в салоне, включая двух водителй, находилось на момент аварии 57 человек.
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