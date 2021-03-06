Автокатастрофа с украинским автобусом в Польше: пострадавших стало больше

6 марта, 2021, 10:00

Число пострадавших в ночном ДТП, которое произошло с украинским автобусом в Польше, возросло до 35 человек

Такие данные обнародовал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Еспресо.TV.

"ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев", - отметил представитель МИД.

По его словам, всем тем, кто выжил, сейчас "оказывается необходимая медицинская и консульская помощь".

"Благодарны польской стороне за оперативную реакцию", - добавил Николенко.

Напомним, неподалеку от города Ярослав, что в Подкарпатском воеводстве Польши, в ночь с 5 на 6 марта 2021 года перевернулся рейсовый автобус Познань-Херсон.

Сначала сообщалось о 6 погибших и 15 госпитализированных гражданах Украины.

Всего в салоне, включая двух водителй, находилось на момент аварии 57 человек.

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