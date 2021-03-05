Закарпатская ОГА призывает правительство ввести красную зону карантина в регионе

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный, передает " Укринформ ".

"Мое мнение как руководителя департамента здравоохранения ОГА таково, что пока красная зона Закарпатью просто необходима! Но это решать государственная комиссия ТЭБ и ЧС. За последние две недели мы наблюдаем рост заболеваемости. Несмотря на все обращения и предупреждения, самосознание у закарпатцев не повысилось, лучше не стало. Мы даже не остановились на каком-то плато, заболеваемость ежедневно растет, сегодня имеем очередной рекорд - 748 новых инфицированных в сутки ", - отметил Пшеничный.

Он добавил, что предыдущий рекорд был установлен в области вчера, когда на Закарпатье впервые со времен пандемии зафиксировали 679 новых случаев коронавируса в сутки.

По убеждению Пшеничного, красная карантинная зона поможет разорвать цепь распространения вируса в области.