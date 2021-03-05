"Шахтер" заплатил "Десне" $150 тыс. за ничью с "Динамо" - СМИ

5 марта, 2021, 15:59

Черниговская "Десна" получила $150 тыс. за ничью с киевским "Динамо" в 15-м туре УПЛ

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в youtube.

По информации источника, боссы "Шахтера" простимулировали "Десну" за ничью с "Динамо" (1:1) в Украинской Премьер-лиге. Черниговцы получили $150 тыс. за то, что отобрали очки у лидера чемпионата Украины. Большая часть суммы пошла на премию для футболистов, остальные средства выделены на развитие "Десны".

В "Десне" существует задолженность по зарплате перед игроками. Перед матчем с "Динамо" им выплатили деньги за один месяц, но остались должны еще за три.

После 16-го тура УПЛ "Динамо" лидирует в турнирной таблице с 37 очками, отрыв от "Шахтера" - 4 пункта.

Напомним, в 15-м туре УПЛ "Десна" отобрала очки у "Динамо", сыграв вничью 1:1 на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.