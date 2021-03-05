Одесчина до конца марта может попасть в "красную" зону, - эксперт МЗ

5 марта, 2021, 19:43

Одесса может попасть в "красную" зону карантина в конце марта или в начале апреля

Об этом заявил заместитель директора областного лабораторного центра Минздрава Сергей Дементьев, передает "Думская".

Он отметил, что за неделю рост заболеваемости в регионе - 31%. Если в начале февраля госпитализировали 20% людей, то сегодня этот показатель вырос до 40%.

"Это говорит о том, что эпидемический процесс в Одесской области активизировался. Сегодня в Украине действуют четыре "красные" зоны. Одесса находится в "желтой". Но, с учетом динамики эпидпроцесса, у нас есть большие шансы в конце марта попасть в "красную" зону", - заявил он.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Закарпатская и Винницкая области находятся на грани "красной" зоны.