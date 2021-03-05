Львов, Ужгород и Одесса переводят школьников надистанционное обучение: стали известны даты

5 марта, 2021, 23:04

Львов, Ужгород и Одесса решили перевести школы на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавируса

Об этом сообщают издания "Думская" и "Zaxid.Net" .

В Одессе дистанционное обучение начнется 15 марта. Из дома будут учиться ученики 5-11 классов.

"Планируем, что с 15 по 19 марта 5-11 классы будут учиться дистанционно, а потом объявим каникулы для 1-11 классов с 22 по 26 марта. Классы начальной школы могут по решению родителей и учителей учиться дистанционно", - заявили в Одесском горсовете .

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Во Львове дистанционное обучение вводят с 9 марта. Кроме того, областные власти рекомендовали школам начать каникулы с 15 марта.

С 9 марта, на дистанционном обучении учащиеся 5-11 классов школ Ужгорода. Ученики начальных классов продолжат ходить в школу. Дистанционное обучение продлится до 12 марта.

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