Львов, Ужгород и Одесса переводят школьников надистанционное обучение: стали известны даты
Об этом сообщают издания "Думская" и "Zaxid.Net" .
В Одессе дистанционное обучение начнется 15 марта. Из дома будут учиться ученики 5-11 классов.
"Планируем, что с 15 по 19 марта 5-11 классы будут учиться дистанционно, а потом объявим каникулы для 1-11 классов с 22 по 26 марта. Классы начальной школы могут по решению родителей и учителей учиться дистанционно", - заявили в Одесском горсовете .
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Во Львове дистанционное обучение вводят с 9 марта. Кроме того, областные власти рекомендовали школам начать каникулы с 15 марта.
С 9 марта, на дистанционном обучении учащиеся 5-11 классов школ Ужгорода. Ученики начальных классов продолжат ходить в школу. Дистанционное обучение продлится до 12 марта.
Детсады во всех городах продолжат работать в обычном режиме
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