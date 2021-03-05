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В Виннице 9 марта начнутся школьные каникулы из-за эпидемической ситуации

В Виннице из-за эпидемической ситуации школы уйдут на каникулы 9 марта

Об этом сообщила директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко, передает Винниця.info.

На обучение ученики школ вернутся 16 марта.

"В связи с эпидемической ситуацией, большинством педагогических коллективов и советами общеобразовательных учреждений Винницкой громады принято решение начать весенние каникулы на две недели раньше. Каникулы продлятся с 9 по 15 марта включительно", - сказала Яценко.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Закарпатская и Винницкая области находятся на грани "красной" зоны.

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