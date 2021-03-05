В Виннице 9 марта начнутся школьные каникулы из-за эпидемической ситуации
5 марта, 2021, 20:07
В Виннице из-за эпидемической ситуации школы уйдут на каникулы 9 марта
Об этом сообщила директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко, передает Винниця.info.
На обучение ученики школ вернутся 16 марта.
"В связи с эпидемической ситуацией, большинством педагогических коллективов и советами общеобразовательных учреждений Винницкой громады принято решение начать весенние каникулы на две недели раньше. Каникулы продлятся с 9 по 15 марта включительно", - сказала Яценко.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Закарпатская и Винницкая области находятся на грани "красной" зоны.
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