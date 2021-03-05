Корейский клуб объявил о трансфере украинского футболиста

5 марта, 2021, 15:36

Украинский полузащитник Борис Тащи подписал контракт с южнокорейским клубом "Пхохан Стилерс"

Об этом сообщает официальный сайт корейского клуба.

У Бориса Тащи закончился контракт с немецким "Санкт-Паули" и он бесплатно достался "Пхохан Стилерс", который выступает в высшем дивизионе Южной Кореи.

27-летний Тащи подписал контракт до конца 2021 года. Форвард будет выступать в корейском клубе под седьмым номером. Нападающий будет единственным украинцем в местном чемпионате.

Борис Тащи известен болельщикам по выступлениям за одесский "Черноморец", ужгородскую "Говерлу", московское "Динамо", немецкие "Штутгарт" и "Дуйсбург", а также чешскую "Зброивку".

Провел 9 матчей за молодежную сборную Украины

14 января немецкий футбольный клуб "Санкт-Паули" разорвал контракт с Борисом Тащи .