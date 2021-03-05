Корейский клуб объявил о трансфере украинского футболиста
5 марта, 2021, 15:36
Украинский полузащитник Борис Тащи подписал контракт с южнокорейским клубом "Пхохан Стилерс"
Об этом сообщает официальный сайт корейского клуба.
У Бориса Тащи закончился контракт с немецким "Санкт-Паули" и он бесплатно достался "Пхохан Стилерс", который выступает в высшем дивизионе Южной Кореи.
27-летний Тащи подписал контракт до конца 2021 года. Форвард будет выступать в корейском клубе под седьмым номером. Нападающий будет единственным украинцем в местном чемпионате.
Борис Тащи известен болельщикам по выступлениям за одесский "Черноморец", ужгородскую "Говерлу", московское "Динамо", немецкие "Штутгарт" и "Дуйсбург", а также чешскую "Зброивку".
Провел 9 матчей за молодежную сборную Украины
- 14 января немецкий футбольный клуб "Санкт-Паули" разорвал контракт с Борисом Тащи .
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