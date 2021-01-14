Украинского футболиста погнали из немецкого клуба
Об этом сообщает официальный сайт "Санкт-Паули" .
По словам спортивного директора немецкого клуба Андреаса Борнемана, стороны расторгли контракт, который был рассчитан до лета 2022 года, по обоюдному согласию.
"Борис обратился к нам с просьбой расторгнуть контракт. Надежды не оправдались из-за многочисленных травм. К тому же у нас в составе достаточно игроков. Желаю Борису дальнейших успехов в карьере", - сказал Борнеман.
По словам Тащи, его ждут новые вызовы.
"Мое время в "Санкт-Паули" подходит к концу, меня ждет новый вызов. Желаю команде успехов во второй части сезона", - сказал Тащи, который по информации Bild, продолжит карьеру в южнокорейском "Пхохан Стилерс".
27-летний Борис Тащи, кроме клуба второй Бундеслиги, выступал за немецкие "Штутгарт" и "Дуйсбург". Также играл за "Черноморец", "Говерлу", российское "Динамо" и чешскую "Брно".
Провел 9 матчей за молодежную сборную Украины.
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