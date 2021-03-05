Данилов о приговоре Стерненко: анализируем, не могут ли за этим стоять заказчики

5 марта, 2021, 18:25

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что необходим анализ, не стоят ли за приговором по делу Сергея Стерненко заказчики

Об этом он заявил в интервью Укринформу.

"Этот вопрос довольно непростой. Не совсем понятно, почему приговор объявлен именно сейчас. Это как раз вопрос к судьям. Суд продолжается уже пять лет, приговор могли объявить еще в 2016 или 2017 годах, но дотянули до сегодня и объявили 23 февраля. Все знаем - что это за день и праздник некоторые празднуют. Это - решение суда, я не могу сказать, что оно нам нравится или нет. Но мы обращаем на это внимание, анализируем, систематизируем и смотрим, за ним не могут ли стоять какие-то заказчики", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что всех судей в один ряд ставить нельзя.

"Бывают странные вещи, когда за одно и то же преступление один судья может дать семь лет тюрьмы, а другой - освободить от уголовной ответственности. Это проблема, которую сложно объяснить обществу. Ненормально, когда человек семь-восемь лет находится под следствием и не знает, каким будет приговор", - констатировал Данилов.

Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Заметим, Стерненко осудили по статье разбой, а не похищение.

Его также судят по делу о самозащите. Во время третьего нападения на него, он убил человека.