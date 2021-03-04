Зеленский принял верительные грамоты от послов Вьетнама, Бразилии и Италии

4 марта, 2021, 17:50

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Послом Вьетнама в Украине стал Нгуен Хонг Тхакмо

Президент Зеленский обсудил с ним вопросы либерализации двусторонней торговли, положительно отметив рост ее объемов даже в кризисный 2020 год.

Было договорено ускорить процесс подготовки к подписанию ряда двусторонних документов экономического направления для расширения возможностей украинских и вьетнамских предприятий для выхода на рынки обеих стран.

Президент Украины и Посол Вьетнама обозначили меры двустороннего политического диалога на текущий год и обсудили взаимодействие стран в рамках международных организаций, прежде всего с учетом непостоянного членства Вьетнама в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах.

Во время разговора Главы Украинского государства с Послом Федеративной Республики Бразилия в Украине Нортоном де Андраде Мелло Рапесту было положительно оценено нынешний высокий уровень политического диалога между двумя государствами.

Владимир Зеленский одобрительно оценил начатую работу Диалога по оборонной промышленности между Украиной и Бразилией.

Жаиру Болсонару, президента Бразилии был приглашен посетить Украину с официальным визитом в текущем году.

Во время разговора с Послом Итальянской Республики в Украине Пьером Франческо Дзадзо Владимир Зеленский положительно оценил достигнутый уровень сотрудничества между Украиной и Италией и высокую динамику двустороннего политического диалога.

Президент Украины отметил, что Италия является важным партнером нашего государства в ЕС и НАТО и подчеркнул заинтересованность в дальнейшем углублении взаимовыгодных отношений.

Собеседники согласились, что успешное взаимодействие Украины и Италии в преодолении последствий пандемии COVID-19 стало ярким проявлением солидарности.

Пьер Дзадзо отметил вклад Зеленского в проведении важных реформ, в частности земельного и реформы банковского сектора. Он заявил о поддержке Италией территориальной целостности и суверенитета Украины. Италия не отступится от санкционного режима в отношении России до восстановления территориальной целостности Украины в соответствии с международно признанными границами.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо