Зеленский подписал закон о возобновлении конкурсов на госслужбу

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон " О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы " № 1285-IX, говорится в сообщении.

В ОПУ рассказали, что закон возобновляет процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий.

Документ определяет, в частности, что в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого документа необходимо объявить конкурсы на должности, занимаемые лицами, с которыми ранее были заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина из-за распространения COVID-19.

Закон отменяет положение, согласно которому субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего с должности категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения главы правительства, или соответствующего министра, или руководителя государственного органа.

Кроме того, исключаются ограничения по исполнению первым заместителем министра или заместителями министра (если должность министра вакантна) отдельных полномочий министра.

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