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Закарпатье может следующим оказаться в "красной" зоне карантина, - Степанов


фото: Цензор.НЕТ
Закарпатская область является ближайшей к "красной" карантинной зоне

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире одного из каналов, передает РБК-Украина.

"Что у нас вызывает еще беспокойства, особенно по уровню госпитализации - это Винницкая область, Николаевская область, Львовская область - по другому показателю. В то же самое время по загруженности коек с кислородом наибольший показатель в Закарпатской области - 65%", - сказал Степанов .

Министр отметил, что отправит туда кого-то из заместителей на инспекцию, поскольку "она (Закарпатская область) ближе ко всему, чтобы зайти в красный уровень".

  • В "красной" зоне сейчас находятся Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

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