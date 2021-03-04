Закарпатье может следующим оказаться в "красной" зоне карантина, - Степанов
4 марта, 2021, 22:56
Закарпатская область является ближайшей к "красной" карантинной зоне
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире одного из каналов, передает РБК-Украина.
"Что у нас вызывает еще беспокойства, особенно по уровню госпитализации - это Винницкая область, Николаевская область, Львовская область - по другому показателю. В то же самое время по загруженности коек с кислородом наибольший показатель в Закарпатской области - 65%", - сказал Степанов .
Министр отметил, что отправит туда кого-то из заместителей на инспекцию, поскольку "она (Закарпатская область) ближе ко всему, чтобы зайти в красный уровень".
- В "красной" зоне сейчас находятся Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
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