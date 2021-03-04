В Украине обновили карантинные зоны: с Львовской, Николаевской и Сумской областью в "оранжевой"

4 марта, 2021, 14:40

Министерство здравоохранения обновило показатели распространения коронавируса в регионах. Три области попали в "красную" зону, еще девять - в "оранжевую"

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

В "красной" зоне находятся Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В свою очередь в "оранжевой"- Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области.

Все остальные регионы находятся в "желтой": Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Так, в большинстве регионов продолжается рост количества госпитализаций.

Наиболее проблемная ситуация по этому показателю наблюдается в Ивано-Франковской (этот показатель составляет 140,5 на 100 000 населения при норме 60), Винницкой (103,4), Черновицкой (93,7), Закарпатской (90,8), Житомирской ( 79,2) и Николаевской (65,7) областях.

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