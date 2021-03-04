Иммунитет после вакцинации от коронавируса более стойкий, чем после перенесенной болезни, - Ляшко
4 марта, 2021, 16:25
Вакцинация от коронавируса защищает лучше, чем антитела, которые вырабатывает организм после перенесенной болезни
Об этом он сообщил во время брифинга 4 марта, передает Еспресо.TV .
По его словам, перенесенная коронавирусная болезнь не является противопоказанием к вакцинации.
"Согласно предварительным исследованиям, иммунитет после вакцинации гораздо более длительный и более стойкий, чем после перенесенной болезни. Антитела не добавляются, формируется защита организма против инфекционной болезни", - сказал Ляшко.
- Напомним, около 10 000 человек получили прививки от коронавируса, однако зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах.
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