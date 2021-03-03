Поставки вакцины от коронавируса Sinovac могут задержаться, - Степанов

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает " НВ ".

"Вакцина была зарегистрировано 6 февраля в Китае, то есть 6 марта они должны поставить в Украину. Я дал поручение, чтобы ситуацию выяснили у контрагента, но мне что-то подсказывает, что возможен перенос сроков", - отметил Степанов.