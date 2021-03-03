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Поставки вакцины от коронавируса Sinovac могут задержаться, - Степанов

Поставки китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac в Украине могут задержаться

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает " НВ ".

"Вакцина была зарегистрировано 6 февраля в Китае, то есть 6 марта они должны поставить в Украину. Я дал поручение, чтобы ситуацию выяснили у контрагента, но мне что-то подсказывает, что возможен перенос сроков", - отметил Степанов.

Согласно контракту, первые 700 тыс. доз Украина должна получить в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины.

  • Напомним, что международный альянс GAVI сообщил , сколько вакцины от коронавируса Украина получит в рамках механизма COVAX.

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