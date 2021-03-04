В Украине обнаружили два первых случая "британского" штамма коронавируса

4 марта, 2021, 15:11

В Ивано-Франковске подтвердили два первых случая "британского" штамма коронавируса

Об этом сообщила ведущий врач-инфекциоинист Украины Ольга Голубовская в Facebook .

Голубовская отметила, что секвенированные образцы, взятые у двух больных в Ивано-Франковске, обнаружили мутацию в S-белка в положении 501 - N501Y.

"Эта мутация проявляется у "британского", "бразильского" и "южно-африканского" штаммов. Есть мнение, что она способствует усилению заразности из-за большего родства вируса к рецепторам АПФ (ангиотензин-превращающего фермента - ред.). Данных за то, что она вызывает увеличение смертности, нет ", - сказала она.

Врач отметила, что сейчас Украину за короткий промежуток времени накрыла очередная волна тяжелых случаев заболеваемости больных.

"Отделения интенсивной терапии переполнены, и, боюсь, этот период для нас будет тяжелым с момента появления первых больных", - добавила она.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине пока циркулирует "европейский итальянский" и "испанский" штаммы коронавируса.

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