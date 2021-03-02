В Украине циркулируют "итальянский" и "испанский" штаммы коронавируса, - Степанов

2 марта, 2021, 21:02

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине пока циркулируют "европейский итальянский" и "испанский" штаммы коронавируса

Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24 .

"Чтобы исследовать мутации штаммов, надо разложить материал. Мы, к сожалению, только создаем соответствующие лаборатории. В то же время мы отправляем образцы в мировые лаборатории. В клинику " Шарите " в Берлине мы отправили 200 образцов. По 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулирует сугубо европейский итальянский, испанский штамм, но мутировавшего британского и из ЮАР у нас нет. Ждем остальные результаты ", - отметил он

По словам Степанова, Украина также отправляет на исследование на штаммы коронавируса еще 350 образцов.

"Сейчас отправляем 350 образцов в Лондон. Кроме того, отобрали образцы в Ивано-Франковской области и отдали в Институт микробиологии, они будут дольше делать, это сложное дорогостоящее оборудование", - добавил он.

Напомним, главный эпидемиолог Львовской области Наталия Иванченко-Тимко заявила , что в регионе обнаружили два штамма коронавируса - В1 и В11.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb