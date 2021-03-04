МЗ разработает алгоритм внеочередной вакцинации от COVID-19 - Ляшко
4 марта, 2021, 15:58
Министерство здравоохранения 5 марта разработает алгоритм внеочередной вакцинации от COVID-19
Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал во время онлайн-конференции.
"Завтра на оперативном штабе мы сделаем четкий алгоритм, поскольку поступают вопросы и растет запрос общества, кто именно относится к публичным общественным деятелям, которых можно вакцинировать остаточными дозами", - сказал Ляшко.
Он подчеркнул, что алгоритм будет представлен к концу дня 5 марта и добавил, что Минздрав будет настаивать на том, чтобы группы риска вакцинировали в первую очередь.
- Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует разрешить прививать людей от COVID-19 вне общей очереди, чтобы не выбрасывать остатки вакцины.
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