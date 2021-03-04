Ускорение инфляции: в НБУ рассказали, когда цены вырастут до пиковых значений

4 марта, 2021, 14:31

Рост цен достигнет пиковых значений в середине текущего года с последующим снижением до целевого диапазона в 5 +/- 1 п.п.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Гелетий во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"В середине текущего года рост цен достигнет пиковых значений. Однако в дальнейшем инфляция начнет замедляться и вернется в целевой диапазон в первом полугодии 2022 года", - сказал Гелетий.

По его словам, достаточно быстрое восстановление мировой и украинской экономики будет формировать ощутимое инфляционное давление в течение всего года. В то же время инфляционная динамика постепенно развернется в результате поступления на рынок нового урожая, исчерпания эффекта низкой базы сравнения для отдельных товаров и повышения учетной ставки регулятором.

"Так, в конце этого года инфляция замедлится и в первом полугодии 2022 года закрепится в целевом диапазоне 5 +/- 1 процентный пункт", - подытожил Гелетий.

Напомним, в январе 2021 года инфляция в Украине в годовом измерении ускорилась до 6,1%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb