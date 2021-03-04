Только 7 тыс. военных ООС согласились на прививку от коронавируса, - эпидемиолог ВСУ

4 марта, 2021, 21:00

На прививку от коронавируса согласились лишь 7 тыс. военных из 40 тыс. личного состава ООС

Об этом заявил главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим в эфире канала "Украина 24", передает РБК-Украина .

Он отметил, что по состоянию на 4 марта прививки от коронавируса получили 772 человека из состава ООС.

"В настоящее время 884 человека вакцинированы, из них в зоне ООС вакцинированы 772 человека - это 12% из тех 7000 человек, которые дали согласие на вакцинации", - подчеркнул Олим.

По его словам, отказ от прививки среди военных могут быть связаны с политизацией вакцинальной кампании.

"Есть отказа среди бойцов. Я считаю, что такая ситуация сложилась вследствие политизации вакцинальной кампании. Если взять от количества военнослужащих в зоне ООС, то 40 тыс. только 7 тыс. дали согласие", - добавил эпидемиолог.

Напомним, 25 февраля в районе проведения ООС началась вакцинация от COVID-19.

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