В зоне ООС начали вакцинацию военных

"Сегодня в 66-й военный госпиталь поступила первая партия вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 - AstraZeneca, в количестве 7 200 доз. И уже сегодня врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарнои роты. Завтра бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры, начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности. Вакцина AstraZeneca - это векторная вакцина совместного производства Великобритании и Швеции, прошла все три этапа клинических исследований и одобрена Всемирной организацией здравоохранения к экстренному использование. Согласно статистическим данным ее эффективность составляет около 70%", - сказал начальник госпитального отделения старший лейтенант Артур Матвеев.

Вакцинация проводится в два этапа, примерно через четыре-двенадцать недель после первого. Об условиях хранения, это очень благоприятные условия, ведь инструкция требует хранить вакцину при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию.

Отмечается, что вакцинация - вполне добровольная. Сначала, все пациенты проходят обследование у врача, меряется температура тела, артериальное давление, собираются данные анамнеза и тогда определяется нет ли противопоказания к вакцинации. Абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции к компонентам вакцины.

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