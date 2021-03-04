SpaceX запустит в космос украинский спутник, условия предварительно согласованы, - нардеп

4 марта, 2021, 23:05

Компания SpaceX Илона Маска предварительно согласилась запустить на орбиту украинский спутника Сич 2-1

Об этом написал глава комитета по вопросам экономического развития в Верховной Раде Дмитрий Наталуха в Facebook.

Переговоры продолжались с декабря 2020 года. На прошлой неделе компания Маска дала согласие на запуск спутника за $ 1 млн.

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"Условия контракта предварительно согласованы и в Украине теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с американской компанией. Цена контракта - 1 млн долларов, что является чрезвычайно приятной для Украины цене и в восемь раз ниже той, которая была запланирована с самого начала", - заявил нардеп.

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