Украина в этом году построит и запустит свой спутник для мониторинга геопространственных данных, - Зеленский

19 февраля, 2021, 16:43

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

"Люди, которых просто обманывали много-много лет, - они в принципе не доверяют любой системе. Прозрачная власть должна быть прозрачной. Если вы что-то загружаете и делаете прозрачно - это должно обновляться постоянно. Оно должно быть живое. Живое - это спутник. Да, мы пока не имеем своего спутника, но построим его и запустим в этом году", - сказал Зееленский.

Он добавил, что "это очень нужно для людей".

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